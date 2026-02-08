Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 8 de febrero

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Ya que tiene la posibilidad, no olvide sumar sus ideas a ese proyecto grupal donde podrá poner en juego toda su creatividad originaria en los negocios que proyecten.

Amor: Permítase oír sus sentimientos mas íntimos y así podrá tomar cualquiera de las decisiones en el marco afectivo. Utilice la percepción en el amor.

Riqueza: Momento oportuno para dedicarlo a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de si mismo. Charle con su equipo de trabajo y planteen las metas.

Bienestar: Comprenda que si escucha los consejos de sus mejores amigos, en poco tiempo aparecerán nuevas esperanzas y perspectivas para solucionar sus problemas.

