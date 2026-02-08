LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 8 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de febrero de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 8 de febrero

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Ya que tiene la posibilidad, no olvide sumar sus ideas a ese proyecto grupal donde podrá poner en juego toda su creatividad originaria en los negocios que proyecten.

Amor: Permítase oír sus sentimientos mas íntimos y así podrá tomar cualquiera de las decisiones en el marco afectivo. Utilice la percepción en el amor.

Riqueza: Momento oportuno para dedicarlo a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de si mismo. Charle con su equipo de trabajo y planteen las metas.

Bienestar: Comprenda que si escucha los consejos de sus mejores amigos, en poco tiempo aparecerán nuevas esperanzas y perspectivas para solucionar sus problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 2 al 8 de febrero
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

  2. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    2

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  3. Qué dice el horóscopo chino para el Perro este 2026
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Perro: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    4

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego