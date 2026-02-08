Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 8 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
1 minuto de lectura
Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el domingo 8 de febrero
Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.
Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.
Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Ya que tiene la posibilidad, no olvide sumar sus ideas a ese proyecto grupal donde podrá poner en juego toda su creatividad originaria en los negocios que proyecten.
Amor: Permítase oír sus sentimientos mas íntimos y así podrá tomar cualquiera de las decisiones en el marco afectivo. Utilice la percepción en el amor.
Riqueza: Momento oportuno para dedicarlo a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de si mismo. Charle con su equipo de trabajo y planteen las metas.
Bienestar: Comprenda que si escucha los consejos de sus mejores amigos, en poco tiempo aparecerán nuevas esperanzas y perspectivas para solucionar sus problemas.
