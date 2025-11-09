Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 9 de noviembre de 2025

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 9 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Amor: Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

