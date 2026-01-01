Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 1 de enero de 2026

En estos días, debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas, de lo contrario, el fin de semana será muy difícil y agotador.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 1 de enero

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Magnifica jornada para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo. Evite sentirse inferior a los demás y exponga todas sus capacidades si tiene una entrevista.

Bienestar: Sera un etapa optima para que empiece un tratamiento para adelgazar. Encuentre un plan nutricional que mejor le siente y pueda cumplirlo sin problemas.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que para conseguir buenos resultados y los éxitos deseados, deberá operar de una forma más positiva. Abandone la negatividad que tanto lo caracteriza.

Amor: Prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Debería informarse con alguien del tema antes de invertir su dinero en el proyecto que le han propuesto. Caso contrario, podría perder todos sus ahorros.

Bienestar: En estos días, intente disminuir el exceso de consumo de café y carbohidratos en su alimentación. Pronto se sentirá mucho mejor.

