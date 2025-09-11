LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala jugada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 11 de septiembre

Amor: La presencia lunar, avivará la llama del amor en su vínculo amoroso y gracias a su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado.

Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y le ira genial.

Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Durante esta jornada, se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada acertadas.

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.

