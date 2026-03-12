Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 12 de marzo de 2026

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 12 de marzo

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.

Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |