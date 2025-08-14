Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 14 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
-
Haga uso de la vitalidad al máximo, ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera y verá los resultados.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el jueves 14 de agosto
Amor: Sepa que no puede perder esa amistad por una tontería. Procure ser maduro y tome contacto con ese amigo de hace años para resolver ese inconveniente.
Riqueza: En los temas financieros, intente tener más empuje para asumir nuevas responsabilidades. Tome coraje y busque nuevos proyectos para ejecutarlos.
Bienestar: Fortalezca los músculos con ejercicio y con ayuda de una buena dieta. Rompa con el sedentarismo, busque alguna rutina por la web que se adapte a usted.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.
Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.
Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.
Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día devolviéndole una sonrisa a su rostro. Lo llenará de felicidad.
