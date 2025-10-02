Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Sepa que hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Aproveche que se sentirá más jovial que nunca.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 2 de octubre

Amor: Momento para comprometerse con su alma gemela aunque sienta que no esta a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar el vínculo.

Riqueza: Aproveche, ya será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Debería tomarse el día con mucha paciencia. Sepa que no le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.

Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.

Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

