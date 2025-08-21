Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Arriésguese a realizar nuevas tareas, esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía. Sepa que podrá obtener como resultado. experiencias positivas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 21 de agosto

Amor: Sepa escuchar a su alma gemela. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo, de los cuales tendrá que aprender a enfrentarlos.

Riqueza: En este día, los negocios marcharán perfectamente, si realiza una inversión se multiplicarán las ganancias. Procure no equivocarse con quien se asocia.

Bienestar: Bríndese parte de su tiempo a una actividad que le facilite placer, ya sea mirar una película o leer un libro. Así, podrá canalizar su fuerza interior adecuadamente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

