Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 24 de Noviembre de 2022

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse. Intente abrirse a los demás.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 24 de Noviembre

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va a hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abran ante sus ojos. Hágalo de manera tranquila y verá los buenos frutos.

Amor: Relájese, ya que en ese inconveniente que lo agobia hace días contará con el apoyo de su pareja y disfrutará como nunca de la estabilidad de la relación.

Riqueza: Despreocúpese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. Procure tomarse con calma la situación y pronto encontrará la solución al problema.

Bienestar: Intente modificar y organizarse mejor con las comidas. Sepa que los excesos en la alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION