Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 25 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el jueves 25 de septiembre
Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.
Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.
Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.
Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.
Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.
Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.
