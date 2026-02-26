Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 26 de febrero de 2026

Sepa que necesitará utilizar su inteligencia para poder solucionar muchos de los conflictos propios. Momento para dejar a un lado las emociones y ser más racional.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 26 de febrero

Amor: Vivirá un período difícil con su enamorado, intente no exigirse más de la cuenta. Piense bien que es lo mejor por ambos y traten de charlar sobre el tema.

Riqueza: Concéntrese un poco más en las tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. Procure no apurar el proceso ya que podría arrepentirse.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Busque alguna actividad que lo relaje y que ponga su mente en blanco.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Amor: Sepa que cualquier momento su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Si le han salido mal el chequeo medico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice algunos cambios en la rutina.

