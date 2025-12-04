Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aun más para alcanzar sus metas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 4 de diciembre

Amor: Deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismo deseos amorosos.

Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que podría llegar a cometer una gran injusticia, si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado.

Amor: Evite buscar pelea, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. Sepa que la comunicación con su alma gemela podría volverse tensa.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en esta jornada. Aprovecha las buenas energías.

Bienestar: Distiéndase y elija un hobby o actividad hogareña que le agrade demasiado para distraerse de la rutina pesada que esta últimamente teniendo en su vida.

