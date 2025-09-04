Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 4 de septiembre de 2025

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 4 de septiembre

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

