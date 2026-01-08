LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 8 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 8 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de ese modo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 8 de enero

Amor: Procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absorberán todo el sueldo.

Bienestar: Si desea evadirse de la realidad que últimamente esta abrumándolo, sepa que su mejor compañera será la música. Acuéstese y escuche su banda preferida.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Le será de gran ayuda para estar equilibrado en su vida a exteriorizar cada uno de sus sentimientos y las ideas que tiene guardadas. Evite desconectarse de las preocupaciones.

Amor: Las personas de este signo que estén en pareja, progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. Si se encuentra soltero no se desespere, pronto hallará su alma gemela.

Riqueza: Al fin obtendrá el apoyo incondicional de sus familiares para concretar ese proyecto tan deseado. Un pariente muy cercano lo ayudará en lo monetario.

Bienestar: Evite ser tan melancólico en la vida, procure soltar los recuerdos pasados que lo martirizan a diario. Disfrute del presente sin preocuparse por su futuro.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
