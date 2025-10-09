Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 9 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 9 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
1 minuto de lectura
Debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el jueves 9 de octubre
Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.
Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.
Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Prepárese, ya que durante el día le esperarán un sinfín de desafíos. En esta jornada, a raíz de esto retomará su jovialidad y determinación frente a lo que tenga que vivir.
Amor: Anímese y entréguese al amor pero cuídese en ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es.
Riqueza: Procure ser más generoso y no se niegue a darle esa pequeña ayuda económica a su amigo. Si realmente le hizo ese pedido es porque realmente lo necesita.
Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.
