Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 9 de octubre

Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.

Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.

Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que durante el día le esperarán un sinfín de desafíos. En esta jornada, a raíz de esto retomará su jovialidad y determinación frente a lo que tenga que vivir.

Amor: Anímese y entréguese al amor pero cuídese en ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es.

Riqueza: Procure ser más generoso y no se niegue a darle esa pequeña ayuda económica a su amigo. Si realmente le hizo ese pedido es porque realmente lo necesita.

Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.

