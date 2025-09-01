Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 1 de septiembre de 2025

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 1 de septiembre

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Amor: Aproveche, ya que tendrá una magnifica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. Deje de dar vueltas y defina la situación.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.

