Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 13 de octubre de 2025

Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 13 de octubre

Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.

Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Transitará una etapa donde estará dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio. Aprenda que lo pasado es pisado y empiece a vivir el presente.

Amor: Deje de ver fantasmas en donde no los hay. Haga oídos sordos a todos los comentarios mal intencionados sobre su pareja. Cualquier duda, consúltele a ella.

Riqueza: Serán días, donde aumentarán los ingresos. Será producto de las actividades innovadoras que usted realizó hace unos meses atrás.

Bienestar: Será un día donde su ánimo podría decaer muy fácilmente con cualquier inconveniente. Lo más inteligente será que trate de descansar más horas por las noches.

