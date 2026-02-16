Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 16 de febrero

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.

Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.

Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.

Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.

