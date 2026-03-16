Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 16 de marzo

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |