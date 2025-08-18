Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 18 de agosto de 2025

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 18 de agosto

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abra ante sus ojos. Hágalo de manera tranquila y verá los buenos frutos.

Amor: Relájese, ya que en ese inconveniente que lo agobia hace días contará con el apoyo de su pareja y disfrutará como nunca de la estabilidad de la relación.

Riqueza: Despreocúpese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. Procure tomarse con calma la situación y pronto encontrará la solución al problema.

Bienestar: Intente modificar y organizarse mejor con las comidas. Sepa que los excesos en la alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa.

