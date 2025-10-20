Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 20 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 20 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
1 minuto de lectura
Entienda que si procede con prudencia y no trata de acelerar las cosas más de lo debido, su vida podrá encaminarse mejor. Paso a paso obtendrá lo que desea.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el lunes 20 de octubre
Amor: Arregle su vida afectiva soltando los miedos y recuerdos negativos del pasado. Recupere la dinámica en la pareja y renueve la forma de su estilo romántico.
Riqueza: En estos días, resuelva sin falta ese asunto financiero que tiene pendiente hace meses. Sepa que recibirá un dinero extra, trate de invertirlo de forma correcta.
Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos, que limitan su crecimiento. Intente ver el lado positivo de las cosas y vera que todo mejorará.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.
Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.
Riqueza: Seguramente, no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
