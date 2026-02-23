Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 23 de febrero

Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias alternativas.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Amor: Sepa que la discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

