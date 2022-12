Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 26 de Diciembre de 2022

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 26 de Diciembre

Amor: Sepa que podrán producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período óptimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse de manera tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarla de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

