Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 29 de diciembre

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

