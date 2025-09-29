Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 29 de septiembre

Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.

Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |