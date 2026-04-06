Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 6 de abril de 2026

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 6 de abril

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Guíese por su instinto, sepa que esto le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. Cuídese de la gente negativa.

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio. Deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |