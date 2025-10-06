Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 6 de octubre de 2025

LA NACION

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 6 de octubre

Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: Intente planear para el fin de semana un viaje en familia. Sepa que entre todos encontrarán el verdadero sentido de la vida y volverán reconfortados.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

