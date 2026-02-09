LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 9 de febrero de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Sepa que gracias a su perseverancia obtendrá los beneficios positivos que tanto espero alcanzar. Relájese, ya que se sentirá feliz por lo que consiguió últimamente.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 9 de febrero

Amor: Haga lo posible para reflejar los sentimientos con palabras y demostraciones de afectos. Verá que en poco tiempo el vinculó amoroso mejorará.

Riqueza: Sera una jornada muy favorable, ya tendrá que aprovecharla al máximo para repactar una deuda o sellar esos acuerdos económicos. No pierda la oportunidad.

Bienestar: Utilice el día para reflexionar sobre los desbordes emocionales que últimamente ha estado teniendo sin justificativos. Medite sobre lo que le hace bien.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    1

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  2. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    2

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego

  3. Qué dice el horóscopo chino para el Perro este 2026
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Perro: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Este es el horóscopo chino 2026 para el Mono
    4

    Horóscopo chino 2026 para el Mono: cómo será el año del Caballo de Fuego