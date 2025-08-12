Horóscopo de Tauro de hoy: martes 12 de agosto de 2025

Empiece confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 12 de agosto

Amor: No se ría de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.

Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Amor: Sepa que en ciertos momentos, deberá abandonar el silencio y dejar que hable el corazón. Comparta lo que siente con su enamorado y todo mejorará.

Riqueza: No permita que los temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. Abandone su actitud aniñada y todo mejorará poco a poco en sus negocios.

Bienestar: Desvincúlese en cuanto pueda de las personas que puedan llegar a ser obstáculos en su vida y no le permitan llegar al progreso que esta buscando.

