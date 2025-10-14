Horóscopo de Tauro de hoy: martes 14 de octubre de 2025

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 14 de octubre

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.

Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.

Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

