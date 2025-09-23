Horóscopo de Tauro de hoy: martes 23 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 23 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Siempre que realice un cambio en su vida, sepa que debe ir de a poco. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el martes 23 de septiembre
Amor: Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Trate de pensar en la familia que construyo con tanto amor.
Riqueza: Si tiene que aceptar una propuesta laboral, ante todo debería escuchar su voz interior. Piense bien la respuesta antes de dar un si apresurado.
Bienestar: En ciertas ocasiones, es mejor callar. Evite dañar los vínculos afectivos, ya que luego podría sentirse mal y arrepentirse.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.
Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono lo hace.
Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.
Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre
- 3
Qué te depara en el último eclipse solar del año según tu signo y tu ascendente
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de septiembre