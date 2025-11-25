LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: martes 25 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 25 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

No es momento para renunciar a sus propósitos y así logrará el éxito rotundo. Llego el día, donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 25 de noviembre

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: En este día, deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo en la semana.

Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual.

Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.

Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.

Bienestar: Vea como hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de los problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

