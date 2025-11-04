Horóscopo de Tauro de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 4 de noviembre

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Trate de minimizar los problemas, no todo es tan dramático como parece y como usted lo cree. Tenga paciencia que pronto podrá olvidar esas preocupaciones.

Amor: Valore a su alma gemela. Trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo en su relación amorosa.

Riqueza: Revise las cuentas y ordene los compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control, de lo contrario, podrá endeudarse como el mes pasado.

Bienestar: Disminuya el consumo de carnes y dulces en exceso. Haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo podrá ver los beneficios de lo saludable.

