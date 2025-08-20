Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 20 de agosto

Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Se sentirá agobiado por sus responsabilidades, déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar de los errores cometidos.

Amor: Motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. No se sienta inferior, envíele un mensaje.

Riqueza: Prepárese y mantenga los ojos abiertos durante toda la jornada, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase y dificulte sus proyectos económicos.

Bienestar: No permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, terminará perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo.

