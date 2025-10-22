LA NACION

Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 22 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 22 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 22 de octubre

Amor: Deje de exigirle a su pareja lo que usted no le otorga en el amor. Cambie de actitud y verá que la relación de pareja va a mejorar en poco tiempo.

Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.

Bienestar: Intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y lo mortifican.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Sepa que los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron.

