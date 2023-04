Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 26 de Abril de 2023

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 26 de Abril

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta. Si no, terminará exhausto.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Venus (el planeta de las relaciones y regente de Tauro) transita por este signo, por lo que los taurinos serán más magnéticos y son más propensos a tener más relaciones amorosas. En el ámbito laboral, los conflictos con socios y colegas llegan a su fin y empieza una etapa optima para el trabajo independiente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.

Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Noche óptima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso en que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto estrés.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION