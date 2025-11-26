Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Modifique su actitud egocéntrica, no espere que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. Demuéstrele a los demás su apertura mental.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 26 de noviembre

Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.

Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.

Bienestar: Cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo. Esto, le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No es momento para renunciar a sus propósitos y así logrará el éxito rotundo. Llego el día, donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: En este día, deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo en la semana.

Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.

