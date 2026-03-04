Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 4 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el miércoles 4 de marzo
Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.
Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Procure abandonar sus pensamientos superficiales, de lo contrario, no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. Intente ser más realista en la vida.
Amor: Debería entregarse de forma incondicional hacia su enamorado. Él lo ama más de lo que usted piensa. No se deje llevar por comentarios de terceros.
Riqueza: Sepa que necesitará organizar muchos de los temas económicos irresueltos o atrasados si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo.
Bienestar: Si se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. En poco tiempo verá como mejorará la circulación sanguínea.
