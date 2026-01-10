Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 10 de enero

Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.

Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |