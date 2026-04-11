Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 11 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
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No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 11 de abril
- Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.
- Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.
- Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.
- Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.
- Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.
- Bienestar: Trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Momento para contactarse con su mundo interno y relajarse.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |