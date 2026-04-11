Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 11 de abril de 2026

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 11 de abril

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.

Bienestar: Trate de no irritarse sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Momento para contactarse con su mundo interno y relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |