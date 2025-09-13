Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 13 de septiembre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Por más que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras que trascurra la jornada. Relájese, ya que encontrará la solución a cada una de ellas.

Amor: Domine su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Intente ser más medido cuando se comunique.

Riqueza: Aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz y si lo eligieron es porque esta preparado para ejercerlo.

Bienestar: Etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas trate de exteriorizarlos con sus seres queridos.

