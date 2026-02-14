Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 14 de febrero de 2026

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 14 de febrero

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudaran a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente buscar la tranquilidad con usted mismo, de lo contrario, no vera sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por lo material.

