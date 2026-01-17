Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 17 de enero de 2026

Procure abandonar sus pensamientos superficiales, de lo contrario, no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. Intente ser más realista en la vida.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 17 de enero

Amor: Debería entregarse de forma incondicional hacia su enamorado. Él lo ama más de lo que usted piensa. No se deje llevar por comentarios de terceros.

Riqueza: Sepa que necesitará organizar muchos de los temas económicos irresueltos o atrasados si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo.

Bienestar: Si se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. En poco tiempo verá como mejorará la circulación sanguínea.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela.

Amor: Aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos sin tener una causa que lo justifique.

Riqueza: Hoy mismo y sin falta debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente, ya hace tiempo lo mantiene preocupado y angustiado más de lo habitual.

Bienestar: Momento optimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida. Ya que cuenta con tiempo libre, acomode su placard.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |