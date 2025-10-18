Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 18 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Prepárese, ya que transitará unos días donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga los cambios sobre la marcha.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 18 de octubre
Amor: En esta jornada, podrá seducir a quien quiera con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta y verá que tendrá mucha suerte.
Riqueza: Algunas cuestiones profesionales podrán complicarse, si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y vera que de apoco se va acomodando las cosas.
Bienestar: Sepa que si logra cambiar algunos malos hábitos que tiene, en poco tiempo se sentirá mejor. Rompa con los excesos y préstele más atención a la dieta.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.
Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.
Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.
