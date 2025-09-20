Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025

Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 20 de septiembre

Amor: Momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un dialogo tranquilo y pacifico cuando charle con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.

Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

