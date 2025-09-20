Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 20 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 20 de septiembre
Amor: Momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un dialogo tranquilo y pacifico cuando charle con su alma gemela.
Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.
Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.
Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.
Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.
Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.
Otras predicciones para hoy
