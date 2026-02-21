Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 21 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Estará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 21 de febrero
Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.
Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.
Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. Póngase firme ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros.
Amor: Cuando salga a alguna reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.
Riqueza: Después de tanto, el terreno laboral se afianzará. Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día.
Bienestar: Vigile el exceso de su actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares y ocasionarle alguna lesión que terminará en el medico.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |