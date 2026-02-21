Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Estará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 21 de febrero

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. Póngase firme ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros.

Amor: Cuando salga a alguna reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.

Riqueza: Después de tanto, el terreno laboral se afianzará. Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día.

Bienestar: Vigile el exceso de su actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares y ocasionarle alguna lesión que terminará en el medico.

