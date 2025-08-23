Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 23 de agosto

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. No se deje llevar por los comentarios de otras personas.

Riqueza: Gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. Mantenga la prudencia y todo continuará por buen camino.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |