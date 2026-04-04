Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
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Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 4 de abril
- Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No de más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.
- Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.
- Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
En este día, podría enfrentarse con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su atención. Sea paciente y antes de actuar piense bien los movimientos.
- Amor: Ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. Empiece a soltar los sentimientos y las emociones que le afloran.
- Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.
- Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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