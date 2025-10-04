Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 4 de octubre de 2025

Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 4 de octubre

Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.

Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.

Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano sino por temas de salud.

