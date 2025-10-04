Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 4 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
- 1 minuto de lectura'
Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el sábado 4 de octubre
Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.
Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.
Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.
Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer
Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.
Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.
Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.
Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano sino por temas de salud.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
- 2
Amor y pasión en octubre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Los mejores días para cortarse el pelo en octubre en la Argentina, según el calendario lunar 2025
- 4
Cuáles son los signos del Zodíaco más atractivos