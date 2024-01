Deje de hacer cosas que no quiere y tome sus propias iniciativas. Las amistades verdaderas no deben obligarlo a haga algo si no está de acuerdo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 12 de Enero

Amor: Prepárese, ya que su pareja le pedirá que mida sus acciones. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Sus asuntos financieros marcharán a la perfección. Los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Procure distraerse y divertirse con sus amigos por las noches, pero evite los excesos en las salidas. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor al día siguiente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Será un período en el que deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos hace un tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su pareja y empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada en la que habrá mucha tensión con sus superiores o compañeros.

Bienestar: Sumar a su alimentación frutas, cereales y verduras le brindará mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

